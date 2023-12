Chiara Ferragni | sua sorella Valentina rompe il silenzio sul caso del pandoro Balocco | “Purtroppo gli errori si commettono ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 dicembre 2023)è intervenuta sui social per difendere lache, in questi giorni è decisamente al centro della polemica. Tutta la vicenda che riguarda la collaborazione con l’aziendaè sulla bocca di tutti. Numerose sono state le persone che hanno detto la loro, ultima anche Cesara Buonamici che durante uno spazio a Pomeriggio Cinque ha così commentato la questione: Lei ha fatto un danno a sé stessa. Adesso rimedia con questa somma importante che darà all’Ospedale, insomma c’è della generosità ma anche un po’ di astuzia in questa mossa perché è una fase di recupero. Ieri la diretta interessata, dopo tre giorni di, è intervenuta sui social per chiedere scusa e in lacrime ha ammesso l’errore di comunicazione. Ma anche qui è ...