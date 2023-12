(Di martedì 19 dicembre 2023) Non solo la multa. Potrebbe avere risvolti penali la vicenda delgriffato, ora che ladi Milano appare pronta ad aprire un fascicolo sulla vicenda, proprio...

Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Da giorni ormai non si fa altro che parlare del “pandoro-gate”, che è costata una multa di un milione di euro a ... (dayitalianews)

Chiara Ferragni nel mirino di Giuseppe Cruciani . Il caso-pandoro arriva fino a La Zanzara, dove il conduttore di Radio 24 non si risparmia. "La ... (liberoquotidiano)

Da giorni ormai non si parla d'altro: Chiara Ferragni occupa stabilmente le prime pagine dei giornali e imperversa sui social. Ma per una volta ... (panorama)

Dopo il pandoro Balocco griffato, nuove polemiche investono Chiara Ferragni : sotto accusa, questa volta, un'operazione di beneficenza messa in piedi ... (tg24.sky)

Lettera di Natale. La pubblicità è ingannevole, ma Ferragni a noi operai ci ha salvati (di P. Griseri)

Lettera appesa a un frondoso pino natalizio nell'atrio di una stazione ferroviaria italiana. Caro Babbo Natale, ti scrivo per chiederti di aiutare me e i miei colleghi in un momento difficile. Ho 45 ...

Ferragni-Fedez, non solo il pandoro Balocco: tutte le multe per iniziative poco chiare. Dalla raccolta fondi s ilmessaggero.it

Chiara Ferragni si scusa per il caso del pandoro Balocco: cosa è successo Corriere della Sera

Chiara Ferragni, si muove la Procura: dopo il pandoro spunta il caso uova. Codacons e Antitrust, cosa sappiamo

Nel silenzio di Ferragni e del marito Fedez, intervenuto a più battute a sostegno della moglie, anche dopo l'attacco della premier Giorgia Meloni ad Atreju, Lucarelli è tornata sulla vicenda su X, ...

Chiara Ferragni, l'affondo di Buonamici: “Astuzia nella beneficenza post-polemiche”

Il caso di Chiara Ferragni viene analizzato nella puntata del 18 dicembre di Pomeriggio5, programma televisivo di Canale5 condotto da Myrta Merlino.