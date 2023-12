Chiara Ferragni scaricata da tutti nonostante Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Prima la maxi-multa dell'Antitrust, poi l'attacco di Giorgiaad Atreju, quindi, in lacrime, chiede scusa per l'affaire-Balocco, la beneficenza poco trasparente. Risultati? Scarsi: nessuno difende l'influencer. Nemmeno chi, considerato l'intervento del premier, si ipotizzava potesse trovare argomenti validi per schierarsi in supporto della moglie di Fedez. Ecco una breve rassegna stampa.