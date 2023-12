Chiara Ferragni | nuovi dubbi dopo il pandoro-gate | la scoperta sulle uova di Pasqua

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)ilguai per. L’imprenditrice è stata sanzionata dall’Antitrust per la vicenda della beneficenza collegata alla vendita delBalocco ‘griffato’. In attesa di procedere con il ricorso contro la sanzione, l’influencer effettuerà la donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini malati. “Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci”, ha detto ...