Chiara Ferragni? Non ha fatto un errore | Laura Tecce picchia durissimo sul caso-Balocco | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel mirino, o meglio sotto a una vera e propria bufera mediatica, c'è. Si parla ovviamente deldel pandoro, della multa dell'Antitrust e deldi scuse, in lacrime, pubblicato ieri, lunedì 18 dicembre, sui social dall'imprenditrice digitale. E ancora,è stata attaccata da Giorgia Meloni per questa vicenda dal palco di Atreju, altro aspetto di tutta questa storia che sta scatenando e fomentando il dibattito. Insomma, dellase ne parla anche a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, la puntata è quella di martedì 19 dicembre. Ospite in studio ecco, la quale non fa sconti alla moglie di Fedez: "Dire che ha sbagliato è un eufemismo. Non ha ...