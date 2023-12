Chiara Ferragni e il cinepandoro | fa la recita di Natale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un tempo c'erano i fratelli Vanzina, oggi il film del presente è girato dai Ferragnez. Ieri era il cinepanettone, oggi è ilcon i lucciconi agli occhi, le labbra che tremolano, il tono della voce che singhiozza, scena “cor core in mano”, il trucco e parrucco (in)visibili - un altro trucco, pura fiction - e niente colori sgargianti, vi prego, perché il momento è grave, signora mia, il pandoro è diventato una valanga, ciak si giri una cosa neorealista. Oh, che melodramma in cenere, con quel maglioncino grisé, e come tira su col naso la povera creatura, “un milione di euro!”. Scandisce le parole, la disperazione le sgorga dai canini, che avanzi la servitù, che si spandano zecchini e ducati. Santo cielo, vai online, c'è la Maria Antonietta del Bosco Verticale che lancia brioche dall'ultimo piano. No, aspetta, ...