Chi è Liberali | l’ala della Primavera del Milan

Leggi su dailymilan

(Di martedì 19 dicembre 2023) Chi è? Nato a Lissone il 6 aprile 2007, Mattia è un’ala destra dalle spiccate qualità offensive. Cresciuto calcisticamente nel, milita oggi nellarossonera, agli ordini di Ignazio Abate. La sua prima esperienza di rilievo nelle giovanili è quella dell’annata 2002/23, nell’Under17. Per lui, 10 partite giocate con a referto 2 reti e 3 assist: le sue doti erano fin da subito evidenti. Nella stagione corrente, ecco il grande salto nelladel Diavolo.si sta mostrando subito come uno dei gioiellini più evidenti scoperti dallo scouting rossonero (insieme ai vari Camarda, Simic, Chaka Traoré, Magni Perrucci…). Per lui, finora, due partite in Coppa, con 2 gol e un assist; 3 in Uefa Youth League, con una rete; 6 nel campionato ...