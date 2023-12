Chi è Antonella Greco | la sosia di Giorgia Meloni VIDEO

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 dicembre 2023)è una giovane commerciante di Torre del, in provincia di Napoli, di 36 anni, madre di due figli, che gestisce un negozio di casalinghi e articoli da regalo a via Piscopia 91, ma che ha conquistato il pubblico di TikTok grazie alla sua particolare somiglianza con la premier. A rendersi conto di questo particolare e a decidere di sfruttarlo come forma di pubblicità, è stato il marito Enzo pubblicando duesul social, diventati immediatamente virali. “Mio marito è stato il primo, già da tempo, a notare la somiglianza con la. La mattina, quando ci svegliamo e va a fare il caffè, me lo offre dicendo: “Buongiorno presidente!”. Ed è solo l’inizio della giornata: lo sfottò non finisce più: ora ...