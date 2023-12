(Di martedì 19 dicembre 2023)è un match valido per i quarti di finale diCup e si gioca martedì alle 21:00:. Sono entrambe reduci da due vittorie, ma il momento dinon è così felice come sembra. I Blues di Mauricio Pochettino sabato scorso hanno battuto lo Sheffield United ultimo in classifica ed era la classica gara da non sbagliare dopo la doppia sconfitta di fila con Manchester United ed Everton. Il 2-0 alle Blades – ancora in gol il gioiellino Palmer, arrivato in estate dal Manchester City – ha in ogni caso permesso all’allenatore dei londinesi di scrollarsi di dosso un po’ di pressione. Jackson del– IlVeggente.it (Ansa)La classifica delperò ...

Calcio Estero live DAZN dal 19 al 21 Dicembre 2023 (Liga Spagnola, Carabao Cup)

...30 Mallorca vs Osasuna (telecronaca in lingua inglese) Carabao Cup - Quarti di Finale Martedi 19 Dicembre ore 21:00vs(telecronaca di Edoardo Testoni [anche su Zona DAZN - Sky e ...

Chelsea-Newcastle, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Chelsea-Newcastle (EFL Cup, 19-12-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Chelsea vs Newcastle: Carabao Cup prediction, kick-off time, TV, live stream, team news, h2h, odds

Carabao Cup prediction, kick-off time, TV, live stream, team news, h2h, odds - Place in the semi-finals on the line ...

How to watch Chelsea vs Newcastle: TV channel and live stream for Carabao Cup quarter-final today

Mauricio Pochettino continues his bid for a first trophy in English football as Chelsea host Newcastle in the Carabao Cup quarter-finals.The Blues boss did not lift any silverware while in charge at ...