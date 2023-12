Chelsea-Newcastle EFL Cup | 19-12-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 19 dicembre 2023)affrontano questo quarto di finale da decimo e sesto nella classifica di Premier League e senza più coppe europee da affrontare. Nel caso dei londinesi non ci sono proprio mai state in questa stagione, mentre i Magpies sono finiti ultimi nel loro girone di Champions League dunque sono andati incontro a un’inattesa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Di Francesco si divertirà comunque a portare i suoi ragazzi a giocarsi il passaggio del turno in Coppa Italia al Diego Armando Maradona.... (calciomercato)

Chelsea-Newcastle è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici . Sono ... (ilveggente)

Pochettino: 'Al Chelsea vincere è fondamentale, significa molto per i tifosi'

Quando sei alvincere un titolo diventa una priorità, è importante quindi è nella nostra ... Il riferimento è al match di Coppa di Lega contro il, valido per i quarti di finale. window.

CM Scommesse: Siviglia in gol per primo, Chelsea batte Newcastle Calciomercato.com

Chelsea-Newcastle, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Chelsea-Newcastle, le scelte di Pochettino e Howe

Questi gli schieramenti di Pochettino e Howe in vista dell'impegno di stasera della Carabao Cup. Le probabili formazioni: CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Maatsen; Caicedo, ...

Pochettino: “Al Chelsea vincere è fondamentale, significa molto per i tifosi”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha messo nel mirino la Coppa di Lega come trofeo da vincere per il Chelsea ...