Champions | Inter senza problemi | Lazio senza speranze | il Napoli può farcela

Aspettando gli ottavi di Champions League (si giocheranno tra febbraio e marzo 2024), il 18 dicembre si sono svolti i Sorteggi a Nyon, in Svizzera. ... (velvetmag)

Champions : l’Inter vede il passaggio del turno contro l’Atletico Madrid - in quota strada in salita per Napoli e Lazio

Un sorteggio tra luci e ombre per le tre italiane rimaste in Champions League, tutte qualificate agli ottavi di finale come seconde del proprio... (calciomercato)