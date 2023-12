Cesara Buonamici si espone sui gieffini | “Non dovrei dirlo Lei è troppo”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023) Com’è normale che sia, ogni opinionista del Grande Fratello ha i suoi preferiti, è successo con Orietta Berti e Sonia Bruganelli e quest’anno anche con. La giornalista non perde occasione per bacchettare Beatrice Luzzi e sottolineare i suoi scivoloni, mentre esprime frequentamente la sua simpatia per Giuseppe Garibaldi (rendendolo spesso immune). La conferma delle sue preferenzel’ha data ieri da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice del TG5 ha dichiarato che per lei Beatrice è ‘too much’.: “Lei è too much, Giuseppe invece mi sta molto simpatico”. “Alfonso Signorini dice che l’adora? Se io la amo o la trovo too much? Per me too much. Io ho una simpatica, forse non, ma è per ...