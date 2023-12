Cesara Buonamici punge Chiara Ferragni | L' avidità è una cattiva consigliera video

Leggi su europa.today

(Di martedì 19 dicembre 2023) La vicenda diprotagonista deldi scuse diffuso dopo la multa dell'Antitrust per la vicenda Balocco resta l'argomento più caldo di queste ore. Non solo i social, ma anche i tg e i programmi di intrattenimento delle reti generaliste come La Vita in Diretta su Rai1 e...