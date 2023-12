C’era una volta a… Hollywood | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 dicembre 2023)unaa…con Rick che impugna il lanciafiamme e brucia viva Sadie. La polizia arriva mentre Booth, dopo essere stato aggredito dai tre ragazzi, riprende conoscenza e viene portato via in ambulanza. Dopo aver promesso di andare a trovare Booth in ospedale, Dalton viene invitato da Sebring e Tate a casa loro per un drink e accetta. In una scena post-credits, vediamo Rick che sta girando uno spot pubblicitario per le sigarette Red Apple. Ilato si conclude con l’attore visibilmente irritato per il sapore disgustoso del tabacco, paradossalmente elogiato pochi istanti prima nello stesso spot. Frustrazione che si estende anche alla presenza di una sagoma di cartone a grandezza naturale raffigurante Rick stesso, che pensa gli metta in risalto il doppio ...