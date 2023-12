Centrosinistra | Conte | M5s non è cespuglio e non si fa federare

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (askanews) – “Un seme per l’alternativa lo abbiamo depositato con la proposta sul salario minimo, il M5s non vuole recitare, per suo dna, la parte di un, vuole piena dignità e riconoscimento della reciproca autonomia: serve un metodo di lavoro, abbiamo tempo per costruire questo obiettivo. Non diciamo dateci il voto e poi vedremo”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppeintervistao a diMartedì su La7 nella puntata in onda questa sera. Un federatore? “E’ importante un dialogo chiaro con il Pd su obiettivi condivisi, come non faremo i cespugli non accetteremo di essere federati da nessuno”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.