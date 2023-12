Centrodestra al rush finale per la scelta del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSotto l’albero ci potrà essere il candidatodel. Perché ormai il tempo stringe. E il centrosinistra sembra aver raggiunto un accordo sul nome di Benny De Maio. E allora Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia non possono tirarsi indietro, devono tenere inesorabilmente il passo, anzi accelerare. Ci sono diversi nomi sul tavolo: non solo quello del giornalista del Tg3, Rino Genovese, ma pure quello di Giovanni D’Ercole, vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia e infine c’è Lazzaro Iandolo lanciato dal leader di Primavera Meridionale, Sabino Morano. In questi giorni gli incontri tra i vai pezzi delsi susseguono perché è chiaro che bisogna stringere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.