Centri antiviolenza universitari della regione Lazio | si mobilitano gli studenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Glia difesa dei. Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato., fondi per i: ok per Fiumicino, Tivoli e Aprilia Il comunicato degliin merito ai“Questa mattina (martedì 19 dicembre 2023, ndr) come componente studentesca di Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata ci siamo mobilitati alla sede dell’Ente Regionale per il diritto allo studio per rispondere al silenzio delle istituzioni regionali in merito al rinnovo del finanziamento del Centro ...