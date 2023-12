Celine Dion ha perso il controllo dei muscoli | svela sua sorella

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 dicembre 2023), l’usignolo della musica pop e l’interprete di brani indimenticabili come My Heart Will Go On, legato al successo di Titanic, potrebbe non tornare più sul palco a cause della perdita delmuscolare. A rivelarlo è stata laClaudettedurante un’intervista con il sito canadese 7 Jours. “Ora come ora non ha ilsui suoilavora duro per combattere la malattia, ma il futuro della sua carriera di cantante è incerto. Nei nostri sogni e nei suoi l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so” La notizia, poi, è stata riportata anche dal The Guardian dove viene fatto il punto sulla condizione della sindrome dellana rigida di cui la cantante soffre ormai da qualche ...