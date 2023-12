Caso pandoro Balocco | truffa o errore che sia | Chiara Ferragni vince comunque

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Non conosco la signora, quindi non mi permetto un giudizio morale su di lei. Non conosco nei dettagli neppure la vicenda della pubblicità ingannevole, legata a un noto prodotto commerciale, che l’avrebbe vista protagonista in veste di presuntatrice. Dirò di più: non mi sembra rilevante né la signorané la vicenda della pubblicità ingannevole, quanto piuttosto il contesto che rendono possibili (enti) sia l’una che l’altra. Sì, perché ad essere ingannevole è piuttosto quella che Guy Debord chiamava nel 1967 “società dello spettacolo”, in cui “il vero è un momento del falso” e lo stesso spettacolo si rivela essere “l’affermazione dell’apparenza e l’affermazione della vita umana, cioè sociale, come semplice apparenza”. Esso non ci dice più di questo: “Ciò che appare è ...