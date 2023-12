Caso Balocco | Fedez a Lucarelli | “Noi facciamo beneficenza e tu?” | lei | “Vi ho appena fatto donare un milione”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) I Ferragnez tengono ancora viva l’attenzione su di loro dopo il-Ferragni. Per Selvaggiala questione non può dirsi chiusa. Dopo essere stata la prima a denunciare la pratica scorretta tra l’industria dolciaria e la potente influcencer sulle pagine di Domani, ha poi criticato la mossa mediatica di Chiara a favore di videocamera, per poi insistere sulla questione simile legata alle uova di Dolci Preziosi. “Si tratta di un’auto-assoluzione: lacome un modo per ripulirsi. Non è stato un errore di comunicazione: guadagnavi un fiume di soldi da un’operazione fintamente benefica. E lo sapevi benissimo, tanto che hai aspettato la multa per ammetterlo”. Questo ha scatenato l’ira die un nuovo botta e risposta tra il cantante e la conduttrice televisiva.Leggi anche: “La ...