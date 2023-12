(Di martedì 19 dicembre 2023) Il cast dior- Xmas Edition (US WBD) Il Natale è alle porte e Nove ha deciso di passarlo tra antiquariato e collezionismo con uno dei suoi programmi di punta. Domani e mercoledì 27 dicembre andrà infatti in onda inor– Xmas Edition. Dopo i buoni risultati degli speciali natalizi dello scorso anno e soprattutto dell’edizione tradizionale (anche in replica) del preserale, il programma di Paolo Conticini riin prime time per due puntate all’insegna delle feste con studio e oggetti all’asta in tema natalizio. Per festeggiare, oltre a venditori comuni, ci saranno anche alcuni vip come Sara Simeoni, Gabriele Cirilli, Vladimir Luxuria e Fabio Caressa. Anche loro porteranno alcuni oggetti da mettere in vendita che, come al solito, ...

I programmi in tv oggi, 19 dicembre 2023: film e intrattenimento

...10 - GRANDE FRATELLO 01:26 - GRANDE FRATELLO (LIVE) 01:58 - I CESARONI II - PROVACI ANCORA, EZIO/ VUOI BALLARE CON ME NOVE 18:00 - La casa delle aste - 1V 1 Stagione Ep.12 19:00 -or- ...

Paolo Conticini, sotto l'albero è ancora Cash or Trash Agenzia ANSA

Cash or Trash torna in prima serata con la ‘Xmas Edition’ DavideMaggio.it

Paolo Conticini presenta la nuova stagione di “Cash Or Trash” con lo speciale “XMas Edition”

Si apre la nuova stagione delle divertenti e seguitissime aste di “CASH OR TRASH” – CHI OFFRE DI PIU’”, il programma ormai cult di Nove che ha fatto scoprire agli italiani l’amore per l’antiquariato ...

Harrisburg leaders debate hiking trash rates or going after garbage scofflaws

With a 10% increase in residential trash rates on the table for the coming budget year, Harrisburg’s city leadership has diverging opinions on how to recoup the millions of dollars in unpaid garbage ...