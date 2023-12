Casal Palocco | Matteo Di Pietro chiede patteggiamento a 4 anni | lo youtuber aveva ucciso un bimbo con un suv

Roma: incidente Casal Palocco: youtuber Di Pietro chiede di patteggiare 4 anni

... nell'ambito del processo per l'incidente avvenuto il 14 giugno scorso, in Via di Macchia Saponara, nel quartiere di, a Roma, in cui morì un bimbo di 5 anni, Manuel Proietti. Di Pietro ...

Chiede di patteggiare una condanna a 4 anni di carcere Matteo Di Pietro, il ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso ...