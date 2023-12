Cartoni a tema natalizio | dai più “vintage” alle nuove uscite

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Natale è dietro l’angolo, e come sempre già dai primi di dicembre inizia ad essere percepita l’atmosfera natalizia. Le città prendono vita, e tutto si colora di una luce diversa. Cosa fare a quando si è a casa sotto le feste? Mettersi sul divano, magari vicino ad un bel camino, e guardare un bel cartone, magari a, per sentire ancora di più la magina del Natale. Se non sai cosa guardare, questo è proprio l’articolo che fa per te. Ecco alcuni . La magia di Natale neiChi nel periodo di Natale non desidera un po’ ritornare bambino? Infondo le feste sono sempre più belle quando si è più piccoli. In parte perchè l’ingenuità che caratterizza l’età infantile si perde, non si può più credere a Babbo Natale. Ma una cosa è certa, alcune emozioni si possono rivivere proprio attraverso iche ...