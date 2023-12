Campobasso | incendio in una casa | morto bimbo di 9 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Unè divampato la scorsa notte in un'abitazione di Colle Calcare, una zona di campagna a tre chilometri da. Un bambino di 9per asfissia, mentre la sorellina di 4, il fratello di 12 e la madre trentacinquenne sono ricoverati al Cardarelli. La piccola è in condizioni gravi. L'unico a non aver riportato ferite è il padre. Aperta un'inchiesta sulla tragedia. Le fiamme si sarebbero sprigionate per un corto circuito causato da una ciabatta alla quale erano attaccate le luci natalizie e un computer portatile o per una candela votiva rimasta accesa per la novena di Natale.