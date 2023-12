Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 14ª giornata Sale Di Maggio

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’Inter pareggia ancora una volta con il risultato di 1-1 contro il Milan alla quattordicesimadel1 2023-2024. Il primo posto rimane intatto, ma le avversarie si avvicinano in modo preoccupante. Ladella competizione. QUATTORDICESIMA– Ladi metà dicembre si chiude con l’ennesimo pareggio dell’Inter contro il Milan con il risultato di 1-1. Apre le marcature Hugo Cuenca nel primo tempo con una perla di sinistro, pareggia Luca Dinella ripresa con un cross non calcolato bene dalla difesa rossonera. La superiorità numerica non viene comunque sfruttata fino in fondo dalla squadra di Cristian Chivu, che si deve accontentare di un solo punto....

Monza-Inter , match valido per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il VIDEO ... (inter-news)

L’Inter ha pareggiato ancora con il Monza alla tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024. Il primo posto in classifica è stato ... (inter-news)

L’ Inter non riesce ad uscire dalla sua mini-crisi stagionale. Altro pareggio, il quarto consecutivo, questa volta contro il Monza. 1-1 in trasferta, ... (inter-news)

L’Inter affronterà nella quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024 il Milan, appena al di sotto in classifica. La partita ... (inter-news)

Il Campionato Primavera 1 TimVision torna in campo e gioca nel fine settimana le sfide della 14° giornata del girone d’andata. Ecco come seguire le ... (sportintv.eu)

L’Inter ha visto scendere a un punto il vantaggio in testa nel Campionato Primavera 1. Oggi comincia la quattordicesima giornata col primo anticipo, ... (inter-news)

Guida completa al Girona, il piccolo City che vuole farsi Leicester

...oz, per tutti ' Michel ', migliore attacco dele candidato a far sognare tutta l'Europa ... La CFA Girona accoglierà prima squadra maschile, femminile,e giovanili, proprio come il ...

Campionato Primavera 2023/24, 14a giornata: risultati e classifica Samp News 24

Sampdoria Women, la Primavera si scatena: 6 reti alla Lazio

Secondo successo in campionato per la formazione Primavera della Sampdoria Women allenata da Gian Loris Rossi Dopo l’ottimo pareggio strappato sul campo della Roma, la formazione Primavera della Sampd ...

Ascoli Calcio, ripresi gli allenamenti. Partita con la Primavera per chi non ha giocato contro il Catanzaro

Ascoli Calcio, ripresi gli allenamenti. Partita con la Primavera per chi non ha giocato contro il Catanzaro - picenotime.it - IT ...