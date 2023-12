Camionista Ubriaco Sfiora la Tragedia sull' A14 | Intervento Tempestivo della Polizia Stradale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pescara - Un episodio pericoloso ha animato l'autostrada A/14, quando un, visibilmente, ha messo a repentaglio la sicurezza degli utenti in transito con una pericolosa guida zigzagante e invadendo l'opposta corsia di marcia. La situazione ha raggiunto il culmine all'ingresso di una galleria, costringendo gli altri automobilisti a manovre evasive per evitare un potenziale incidente. L'di una pattugliadi Pescara Nord ha permesso di fermare il pesante mezzo, carico di ingenti quantità di legname, in un luogo sicuro. Dopo aver intimato l'alt e fermato il camion, gli agenti hanno immediatamente notato i sintomi evidenti di un'eccessiva assunzione di alcol da parte del conducente. Sottoposto all'etilometro, il ...