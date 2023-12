(Di martedì 19 dicembre 2023) Nulla da fare. Londra e Washington non hanno coraggio nemmeno di fronte a 20 mila morti. "Ciò che intendo perilsostenibile? Tutti vorrebbero che questi combattimenti finissero ora, ma ...

Per quale motivo Jack Dawson non è sopravvissuto al Titanic e Rose invece sì? Questa è una delle domande ricorrenti alle quali ha dovuto rispondere ... (blogtivvu)

Rieccolo!… il caos politico in Gran Bretagna continua, con un ritorno alquanto fanfaniano e da prima repubblica italiana per l’ex premier David ... (ildifforme)

Il regista premio Oscar continua a mettere le cose in chiaro anche ora che Titanic e altri cinque suoi grandi successi del passato stanno per tornare ... (vanityfair)

Cameron non vuole il cessate il fuoco e approva l'oltranzismo di Netanyahu

possiamo aspettarci che gli israeliani siano per una soluzione a due Stati con Hamas al ... Lo ha detto il ministro degli esteri britannico Davidin conferenza stampa con il vicepremier ...

Cameron,attacchi Houthi su Mar Rosso non saranno tollerati - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Cameron,attacchi Houthi su Mar Rosso non saranno tollerati La Prealpina

Russia: sindaco di Mosca, drone intercettato nel distretto di Odintsovskyj

Un drone diretto contro la capitale russa è stato abbattuto nel distretto di Odintsovskyj, nella regione di Mosca. Lo ha reso noto su ...

Italia-Gb: Tajani, 'comune sostegno a Ucraina e per pace in Medio Oriente'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Grazie, David Cameron, per aver partecipato a ConfAmb2023. Il Regno Unito è alleato chiave per l'Italia, anche in vista della Presidenza del G7. Abbiamo una collaborazione ...