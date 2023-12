Camera di commercio | 8 | 2 milioni a supporto dello sviluppo economico

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Bergamo. Il Consigliole ha approvato nella seduta del 18 dicembre 2023 il bilancio preventivo per l’esercizio 2024, definendo le risorse da impiegare per il perseguimento degli obiettivi fissati nella Relazione previsionale e programmatica 2024 a sostegno del sistemaprovinciale. I proventi correnti previsti ammontano a 19,1di euro, in linea rispetto al valore atteso alla chiusura dell’anno corrente. Il provento da diritto annuale (13di euro) è quantificato solo lievemente al di sotto per circa 500 mila euro rispetto alla previsione di chiusura dell’esercizio in corso per tener conto della pulizia dell’archivio del Registro delle imprese, che nel corso del 2023 ha portato alla cancellazione d’ufficio di oltre 2.000 posizioni non più attive. Per altro verso, la stima tiene conto del ...