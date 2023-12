(Di martedì 19 dicembre 2023) Terremoto politico nel Comune didi Latina: ufficializzate in queste ore le dimissioni dell’assessore. In una mossa che ha sorpreso molti cittadini, l’Assessoredel Comune di, ha ufficialmente rassegnato in giornata le dimissioni dalla sua posizione. La notizia è stata confermata con una nota ufficiale del Sindaco Valentino Mantini, che ha annunciato di assumere personalmente la delegain seguito alle dimissioni di. Le dimissioni dell’assessoreIl Sindaco Valentino Mantini ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’ormai ex-assessore, sottolineando nella sua nota stampa il ...

Per il Pnrr “siamo a metà del guado e a metà del guado non c’è da essere soddisfatti”. Lo afferma il il presidente della Svimez , Adriano Giannola , ... (ildenaro)

Femminicidio di Saman Abbas, ergastolo per il padre e la madre. 14 anni allo zio, assolti i due cugini

Oggi, parlando, ha accusato tutti di dire ' falsità ', facendosi sentire con la voce. 'Non è ... dalla lite in casa per le chat con il fidanzato scoperte dal padre aldi abiti in bagno. E' ...

SANITA' IN ABRUZZO: ACCUSE DAL PD DI SANTE MARIE, "NECESSARIO UN CAMBIO DI ROTTA" Abruzzoweb.it

Cambio di rotta Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Cambio di rotta a Cisterna: Marco Capuzzo si dimette dall’Assessorato all’Ambiente

Terremoto politico nel Comune di Cisterna di Latina: ufficializzate in queste ore le dimissioni dell'assessore Marco Capuzzo.

Lazio, Fabiani: "Per uscire da questo momento ci vuole il cambio di mentalità e sul rinnovo di Luis Alberto..." - VIDEO

Prima squadra“Come si esce da questa situazione Purtroppo per chi come me ha vissuto il calcio in provincia, di questi momenti ne ...