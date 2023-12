(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania Luciae il Presidente della 8° Commissione a Palazzo Santa Lucia Mauriziomercoledì 20 dicembre 2023 insieme ad Avellino in occasione del convegno di chiusura del progetto “Italo: c’era una volta, in un paese lontano… Identità locali e appartenenza” promosso dall’Associazione Nuova Dimensione. L’appuntamento, moderato dalla giornalista Marina D’Apice, è all’Abazia del Loreto di Mercogliano con inizio alle ore 16.30. Aprirà i lavori il presidente dell’Associazione Nuova Dimensione Marco Perrotti, dopo i saluti istituzionali sarà presentato il progetto di lettura dedicato alle Scuole primarie e Secondarie di I° grado, a cura di Angelina Aldorasi, già dirigente Istituzione Educativa “P.Colletta” di ...

Trapani, Trofeo 'Christmas Volley' all'Istituto Amico e Open Day al 'Calvino'

...dello Sport' del. Il torneo rappresenta un importante evento in cui i ragazzi potranno vivere una giornata di sport divertendosi ed una opportunità per mettere in campo un...

Calvino, confronto tra Fortini e Petracca anteprima24.it

Questione Meridionale, convegno della Fondazione Gaeta mette a confronto Carlo Levi ed Italo Calvino Giornale del Cilento

Calvino si è salvato dall'oblio

È stato l'anno di Italo Calvino, nato un secolo fa a Santiago de Las Vegas de La Habana, scomparso nel 1985 a Siena. Celebrato da biografie, riedizioni, epistolari, sillogi, memorie, divagazioni, l'au ...

Pompei. ‘Hacking Sarno’ venerdì 22 al Comune l’evento promosso anche da Velia Ambiente

Una sfida per l’Ambiente. Sindaci, alunni e associazioni a confronto. Si chiama Hacking Sarno l’evento organizzato nell'ambito del Programma di Letteratura ...