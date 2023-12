Calendario sci alpino | orari Madonna di Campiglio e Courchevel | programma | tv | streaming | gare 21-22 dicembre

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ultima due giorni diprima di Natale per la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Giovedì 21 e venerdì 22 sono infatti indue slalom in notturna: il primo in Francia, a, per quanto riguarda le ragazze; il secondo in Italia, nella classicissima didi, per il settore maschile. Glisaranno gli stessi, prima manche alle 17.45 e seconda, con l’inversione dei migliori trenta, alle 20.45. Le ragazze dopo due settimane dedicate alla velocità tornano tra i rapid gates per il quarto appuntamento stagionale. Finora una vittoria è andata a Petra Vlhova, che a Levi aveva veramente impressionato salvo uscire nella seconda manche di gara-2, mentre gli altri due successi gli ha portati a casa Mikaela Shiffrin. L’americana, che viene ...