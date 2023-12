Calciomercato Napoli | assalto dalla Germania | offerta di 25 milioni per l’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ilcercherà di rinforzare la rosa a gennaio, ma deve stare attento anche agli assalti da Premier League e Bundesliga per il suo gioiello. Manca sempre meno alla sosta natalizia e ilha il dovere di provare a chiudere al meglio questo 2023. Un’annata dai due volti quella del. Fino a giugno e per tutta l’estate c’è stata una magia che attorno alla squadra. La vittoria dello scudetto rimarrà uno dei momenti indelebili per tutti i tifosi azzurri sparsi per il mondo. Una festa che impazzava per ogni angolo del mondo e che coinvolgeva tutti. La squadra di Luciano Spalletti verrà ricordata come una delle più forti di sempre in Serie A. Gli azzurri hanno dominato l’intero campionato, proprio quando nessuno credeva che sarebbero riusciti a conquistare nemmeno un posto in Champions League. Tutti davano per favorite le ...