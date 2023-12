Calciomercato Inter | ecco il dopo Barella | il giocatore ha già firmato?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Rinforzo a centrocampo per garantire un miglioramento del reparto nevralgico di Simone Inzaghi oppure l’acquisto del sostituto di Nicolòche nella prossima estate potrebbe ricevere offerte davvero molto allettanti dai migliori club europei? Due vie, certamente opposte, che non fanno dormire sonni tranquilli i tifosi dell’in unche potrebbe vedere partire il numero ventitré ex Cagliari, divenuto in poco tempo uno degli idoli del Giuseppe Meazza nerazzurro. Il ventiseienne sta giocando in modo sublime e società come il Real Madrid starebbero pensando a un’offerta di 80 milioni di euro per strappare, nella bella stagione, l’italiano a Beppe Marotta. Il dirigente delle trattative meneghine ha già acquistato, in realtà, il vero erede diprendendo Davide Frattesi dal Sassuolo nell’ultima ...