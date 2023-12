Calcio | Serie A Giudice | due turni a Lazzari | ammenda per Allegri

In tutto 5 i giocatori squalificati, gli altri 4 sono Okoli, Maggiore, Bellanova e Payero MILANO - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo ... ()

Calcio : Serie A - due turni di squalifica per Lazzari

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 16/a giornata, ha squalificato per due giornate il ... (liberoquotidiano)