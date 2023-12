Calcio | Serie A | due turni di squalifica per Lazzari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 16/a giornata, hato per due giornate il terzino della Lazio Manuel, multato anche di 5000 euro, "per avere, al 42° del secondo tempo, contestando l'operato arbitrale, rivolto platealmente un'espressione irriguardosa al direttore di gara; successivamente mentre usciva dal terreno di giuoco indirizzava un ironico applauso agli ufficiali di gara". Un turno di stop invece per Martin Payero (Udinese), Raoul Bellanova (Torino), Giulio Maggiore (Salernitana) e Caleb Okoli (Frosinone). Per quello che riguarda i club, ammende a Frosinone (5mila euro), Lecce (4mila euro), Roma (3mila euro), Bologna e Napoli (1500 euro). Tra gli allenatori una giornata diper Roberto D'Aversa (Lecce), ammenda di 10mila euro e ...