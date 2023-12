(Di martedì 19 dicembre 2023) La squadra intanto prosegue la preparazione verso la gara col Genoa(MODENA) - Seduta pomeridiana al Mapei Football Center quest'oggi per i giocatori delche, in vistagara di venerdì col Genoa, hanno svolto riscaldamento, possesso palla, giochi di posizione, esercitazioni sp

"Cagliari? Non dobbiamo pensarci, perchè rischiamo di portarci delle scorie dietro" SASSUOLO - "Non è corretto fasciarsi la testa prima di batterla, ... (247.libero)

L' Udinese non sa più vince re in casa . Come contro Verona e Atalanta, va in vantaggio ma si fa riprendere nel finale. La svolta è arrivata per una ... (247.libero)

La squadra intanto prosegue la preparazione verso la gara col Genoa SASSUOLO (MODENA) - Seduta pomeridiana al Mapei Football Center quest'oggi per i ... (247.libero)

Calcio: Sassuolo. Distrazione al soleo della gamba destra per Defrel

La squadra intanto prosegue la preparazione verso la gara col Genoa(MODENA) - Seduta pomeridiana al Mapei Football Center quest'oggi per i giocatori delche, in vista della gara di venerdì col Genoa, hanno svolto riscaldamento, possesso palla, giochi di posizione, esercitazioni specifiche per reparto, partita a metà campo e a chiudere partita ...

Calcio: Sassuolo. Distrazione al soleo della gamba destra per Defrel sport.tiscali.it

Udinese – Sassuolo 2-2: pagelle fantacalcio e highlights

Voti fantacalcio e highlights di Udinese - Sassuolo, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024: Pereyra è il migliore del match ...

ESCLUSIVA – De Patre: “Il Cagliari è migliorato. Aspettiamo i gol di Lapadula”

Tiziano De Patre, ex centrocampista del Cagliari, ha compiuto ieri 55 anni. Attualmente è scout per il vivaio del Sassuolo: la sua intervista esclusiva per CalcioCasteddu, sull'attuale momento rossobl ...