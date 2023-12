Calcio | Latellier rapinato in casa | è il quarto giocatore del Psg

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (askanews) – Ancora undel Paris Saint Germain vittima di una aggressione in. Nella notte tra lunedì e martedì, quattro persone sono entrate nell’abitazione di Hardricourt (Yvelines) del portiere francese Alexandre Letellier, uno dei portieri di riserva del Paris Saint Germain. Gli aggressori hanno minacciato il portiere e la sua famiglia con un coltello per estorcere loro gioielli e contanti.si aggiunge a Gianluigi Donnarumma vittima di una rapina lo scorso luglio, al brasiliano Marquinhos ed al francese Presnel Kimpembe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

