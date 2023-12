Calcio | Inter | sondaggio fra i tifosi sullo stadio a Rozzano

(Di martedì 19 dicembre 2023) L'prova ad accelerare sul progetto del nuovo. Un progetto per cui il club è "fortemente impegnato" e che prevede un unoda 70mila posti "moderno, sostenibile, accessibile,...

A febbraio gara secca in Grecia con in palio l'accesso agli ottavi MILANO - Dopo aver chiuso il girone al secondo posto del Gruppo D, il cammino ... (247.libero)

Rinforzo a centrocampo per garantire un miglioramento del reparto nevralgico di Simone Inzaghi oppure l’acquisto del sostituto di Nicolò Barella che ... (metropolitanmagazine)

Per l'attaccante stabilizzazione della frattura del secondo metatarso del piede destro. CAGLIARI - Il Cagliari ha reso noto che l'attaccante "Eldor ... (247.libero)

A febbraio gara secca in Grecia con in palio l'accesso agli ottavi MILANO - Dopo aver chiuso il girone al secondo posto del Gruppo D, il cammino ... (ilgiornaleditalia)

Per l'attaccante stabilizzazione della frattura del secondo metatarso del piede destro. CAGLIARI - Il Cagliari ha reso noto che l'attaccante "Eldor ... (ilgiornaleditalia)

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani sera. Queste le ... (inter-news)

'Icardi al Real Madrid di Ancelotti a gennaio': cifre e accordo clamoroso

...infatti di un accordo già trovato per il trasferimento del centravanti exal già a gennaio. Si tratta di una trattativa che avrebbe del clamoroso e che riaprirebbe le porte del grande...

L'Inter e il nuovo stadio a Rozzano: il club interpella i tifosi - Sportmediaset Sport Mediaset

Olympiacos U-19, Sylaidopoulos: "Con l'Inter sfida enorme e difficilissima, vogliamo gli ottavi"

Sappiamo che ora ogni gara è difficile e di alto livello, questo discorso vale anche per l'Inter, che ha una buona tradizione ed è prima nel suo campionato. Per noi è una sfida enorme e vogliamo ...

Udinese, Pozzo: "Non sono preoccupato. Un giorno torneremo in Europa"

Poi, Pozzo ha aggiunto: "Serve pazienza, bisogna darsi da fare e comunque adesso si riapre il mercato. Non sono preoccupato perché se siamo da 29 anni in serie A ininterrottamente non è del tutto ...