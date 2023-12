Calcio Estero live Sky e NOW 19 e 20 Dicembre Ligue 1 e Bundesliga

Leggi su digital-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tra martedì 19, e mercoledì 20nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri, con un turno infrasettimanale in programma in Germania e in Francia, da seguire anche in streaming su NOW. Insi giocheranno le gare del sedicesimo turno, mentre in1 si scenderà in campo per la diciassettesima giornata. 6 in tutto gli incontri in onda in diretta, uno dianche su Sky Sport 4K.La 16ª giornata dipromette emozioni con una serie di incontri imperdibili. Martedì 19alle 18:30, su Sky Sporte NOW, potrete godervi la sfida tra il Werder Brema e il Lipsia, con la voce appassionata di Gianluigi Bagnulo alla telecronaca. Successivamente, alle 20:30 su Sky Sporte NOW, il ...