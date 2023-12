Calandra | “L’ASD Sangiovanella Old Style di Passoscuro si allenerà a Borgo Palidoro Al lavoro per trovare una sistemazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023) Fiumicino, 19 dicembre “Old, società calcistica locale di, potrà allenarsi nella strutture delche, con un gesto di grande solidarietà, ha deciso di aprire le proprie porte. Si tratta di una grande notizia: lo sport è di tutti e tale deve rimanere per la nostra comunità”. A dirlo in un comunicato stampa è il consigliere comunale di Fiumicino Stefano, che poi sottolinea: “Mi sono fin da subito battuto affinchè si raggiungesse questo traguardo, ma ancora non basta. E’ giusto che la squadra locale abbia una propria casa, motivo per cui l’Amministrazione è già alperuna soluzione funzionale in merito.merita di ...