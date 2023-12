Cadiz-Real Sociedad giovedì 21 dicembre 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Torna Brais Mendez nei baschi

La partita tra Real Sociedad e Betis è stata bellissima ma non ha visto un vincitore e nemmeno un gol segnato; entrambe hanno avuto delle occasioni, ... (infobetting)

Real Betis-Cadiz (domenica 24 settembre 2023 ore 18 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Verdiblancos vogliosi di chiudere il brutto momento

Il ritorno dalla sosta non è stato troppo felice per il Betis: gli andalusi hanno perso due partite in pochi giorni, tornando delusi da entrambe le ... (infobetting)