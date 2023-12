“Buttate m***a su una cosa che ha salvato vite” | Fedez attacca Selvaggia Lucarelli e Regione Lombardia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sull’affair Balocco, Chiara Ferragni ha chiesto “scusa” e si è pure beccata il Tapiro di Striscia la notizia, consegnatole ieri sera a Valerio Staffelli, ma il maritoè ancora furioso. Dopo la replica alla premier Giorgia Meloni, il rapper ha postato nuove storie Instagram in risposta ae alla.Leggi anche: “I soldi non ti bastano mai”, l’attacco dia FerragniLeggi anche: Caso Balocco, Chiara Ferragni denunciata per “truffa aggravata”Leggi anche: Meloni contro Ferragni:non ci sta: “Siamo noi che…”. Risposta durissimaLeggi anche: Pandoro Balocco, Heather ParisiChiara Ferragni: “La tua è pubblicità ingannevole”Leggi anche: Chiara Ferragni, non solo pandori: pubblicità ingannevole anche ...