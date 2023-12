Buonamici punge Ferragni | “Generosità o astuzia? Avidità cattiva consigliera”

Leggi su biccy

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il caso del pandoro di Chiaraè sulla bocca di tutti, ne parlano nei bar, sui social, fino alla carta stampata. Della vicenda si è occupata anche Myrta Merlino nel nuovo Pomeriggio 5. Cesaraospite in studio ha espresso qualche perplessità sulle scuse di Chiara e sulla donazione di un milione all’ospedale. Di parere diverso invece Anna Pettinelli, che ha apprezzato il filmato in cui laha chiesto scusa ed ha ammesso i suoi errori.sulla: “Ok, c’è della, ma anche”. “Lei adesso ha certamente fatto un danno a sé stessa, ora però rimedia con questa offerta importante di un milione all’ospedale. Ok, c’è della, ma forse c’è anche dell’in questa sua mossa. ...