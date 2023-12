Buona la prima di Treni turistici italiani Il nuovo Espresso Cadore scala le Dolomiti

Leggi su formiche

(Di martedì 19 dicembre 2023) Da venerdì 15 dicembre è iniziato uncapitolo della storia ferroviaria di questo Paese. Il viaggio inaugurale diha un duplice significato poiché rappresenta una nuova pagina per il Gruppo Ferrovie dello Stato e un messaggio importante per un territorio che dal 2011 non era più direttamente collegato a Roma. Alla presentazione del, hanno preso parte il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro del Turismo Daniela Santanché, l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, l’amministratore delegato ditalia Luigi Corradi e l’amministratore delegato di, nonché direttore della ...