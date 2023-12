Buon compleanno a… Fausto Salsano

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Oggicompie 61 anni e fa parte dello staff di Roberto Mancini nella nazionale dell’Arabia Saudita Oggicompie 61 anni. É probabile che sia in un periodo molto felice della sua vita o, quantomeno, estremamente soddisfacente dal punto di vista economico visto che fa parte del ricchissimo staff di Roberto Mancini. Che un giorno, magari ci racconterà che i soldi non sono tutto; che le motivazioni calcistiche sono importanti nel cercare di portare al prossimo Mondiale una nazionale non di primissima fascia ma cona tradizione; e che da quelle parti si vive bene, si ha modo di conoscere un’altra cultura e tanti altri discorsi, tutti con qualche fondamento. Resta il fatto che nei giorni dello “scandalo”, cioè delle dimissioni del Commissario Tecnico azzurro, spesso si è letto ...