Bundesliga 2023 2024 | il Lipsia si ferma a Brema | pareggio tra Dortmund e Mainz

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si apre la 16ª giornata dicon i tre anticipi dell’infrasettimanale. Il Werderla serie di quattro vittorie in fila, tre in campionato e una in Champions, del. Afinisce 1-1 con Njinmah che risponde al quarto gol in campionato di Openda in apertura di secondo tempo. La squadra di Rose resta al terzo posto con 33 punti, ma si espone al sorpasso dello Stoccarda, quarto a 31 punti e impegnato domani con l’Augsburg. Continua il digiuno di vittorie del Borussia, successo che manca dal 25 novembre nel derby con il Monchengladbach, che pareggia 1-1 in casa con il. Succede tutto nel primo tempo con Brandt che apre le marcature al 29? e van den Berg che risponde al 43?. I gialloneri rimangono al quinto ...