Bufera Juventus | lo scenario è tremendo | “Rischio squadra sciolta”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ha dell’incredibile quanto accaduto in casadopo lo scorso week-end. I bianconeri rischiano ora addirittura la chiusura del progetto. Il campionato di Serie A ha saputo regalarci delle ottime emozioni nel proprio 16° turno, aperto dall’incredibile debaclein quel di Genova. Contro i rossoblu infatti, i bianconeri non sono riusciti a mantenere l’iniziale vantaggio siglato da Federico Chiesa, venendo raggiunti da Gudmundsson e protestando a gran voce causa sviste arbitrali. Il rigore non dato su Bani ed il rosso non estratto a Malinovskyi hanno fatto rumoreggiare la tribuna juventina, che ha potuto però concludere la giornata in seconda posizione seppur lontana ora dall’Inter. Tutt’altro discorso vale invece per laNext-Gen, protagonista di un vero e proprio crollo in Serie C dopo la prima parte di stagione. Le ...