Bucciantini denuncia | «In Italia stadi anni ’40! Altrove buttano giù monumenti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Mentre Inter e Milan proseguono il loro lavoro per la creazione di due nuovi impianti a Milano, tra burocrazia di vario genere, attese e silenzi, sono già passati quattroda quando le due società hanno deciso di intraprendere questa strada. Del problema nuovi impianti ne ha parlato il giornalista Marcoin diretta su Radio Sportiva. PROBLEMA NUOVI IMPIANTI – Inter e Milan lavorano per la creazione di due nuovi impianti, ma non sono gli unici in. Di recente anche Roma, Fiorentina e Bologna. Dei problemi per quanto riguarda la burocrazia e la creazione di nuovi impianti ne ha parlato Marcondo a Radio Sportiva: «Innon fai glinuovi perché è un problema farli. Chi li ha fatti ha tratto tanto vantaggio, ma c’è un ...