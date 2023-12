Bucaneve | quando si piantano i semi e come moltiplicare i bulbi

Leggi su dilei

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tra i più bei fiori spontanei che crescono in inverno, non possiamo dimenticare i: si chiamano così perché sono i primi a spuntarela stagione fredda si avvia alla conclusione e la primavera è ormai vicina, “sbucando” dalla coltre di neve che ancora ricopre il suolo. Nonostante questa pianta fiorisca in natura anche nelle nostre regioni senza alcun bisogno dell’intervento umano, è possibile coltivarla in giardino e persino in vaso. Scopriamofare e in che modo moltiplicarne iper avere nuove piante., le caratteristiche della pianta Il(Galanthus nivalis) è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Amarillidacee, che include molte altre specie ornamentaliil narciso. Originaria dell’Europa meridionale e ...