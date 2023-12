Bridget Jones | Tarantino e gli altri film da vedere questa sera in tv

"Che pasticcio , Bridget Jones!" , alle 21.05 su Twenty Seven il film del 2004 con Renée Zellweger, ecco la trama . Essere innamorate e fidanzate con un ... (247.libero)

Anto nella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Avevo quasi trent’anni quando lo status civile di “nubile”, che in quel momento mi apparteneva, ... (iodonna)

Blanca - Via Poma - Shark - Arma letale o Bridget Jones’s baby? La tv del 19 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 19 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Angolo ... (bergamonews)